Илья Долматов
№25
Нападающий
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Команда
Возраст
35
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 13:30
Тосно
0(5) : 0(3)
Урал
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 13:30
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0(5)
Урал
0(3)
был в запасе