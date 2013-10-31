Евгений Фальковский
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 16:00
Рязань
2(4) : 2(2)
Кубань (ЛФЛ)
31.10.2013 31 окт. 2013 чт 16:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
2(4)
Кубань (ЛФЛ)
2(2)
был в запасе