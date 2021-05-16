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Павел Мамаев
№17
Полузащитник
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Команда
Ростов
Возраст
32
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
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2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 31'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 31' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
26'
26'
26'
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
26'
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
Тамбов
0 : 1
Ростов
21'
21'
21'
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
21'
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тамбов
0
Ростов
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 1 тур