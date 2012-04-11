Джордже Йокич
№37
Защитник
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Команда
Войводина
Возраст
40
Рост
181
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 17:00
Мордовия
3 : 1
Динамо
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 17:00
минуты: 1' - 23'
Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
Мордовия
3
Динамо
1
минуты: 1' - 23' / Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
27.03.2012 27 марта 2012 вт 17:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
27.03.2012 27 марта 2012 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур