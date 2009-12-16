Юрис Лайзанс
№15
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Херенвен
5 : 0
Вентспилс
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Херенвен
5
Вентспилс
0
был в запасе
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
Вентспилс
0 : 1
Герта
35'
35'
35'
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Вентспилс
0
Герта
1
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Спортинг
1 : 1
Вентспилс
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спортинг
1
Вентспилс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Вентспилс
1 : 2
Спортинг
65'
65'
65'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
65'
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вентспилс
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Герта
1 : 1
Вентспилс
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Герта
1
Вентспилс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур