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Коронавирус
Петр Быстров
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 1
Спартак
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Рубин
0
Спартак
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
Динамо
3 : 0
Рубин
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Рубин
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 0
Волга
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Рубин
0
Волга
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Алания
0 : 2
Рубин
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Алания
0
Рубин
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
Мордовия
1 : 3
Рубин
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Мордовия
1
Рубин
3
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
Рубин
2 : 1
Анжи
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Рубин
2
Анжи
1
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
ЦСКА
2 : 0
Рубин
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
2
Рубин
0
был в запасе