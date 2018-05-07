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Олег Кузьмин
№2
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
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2012/2013
2011/2012
2010
2009
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
54'
54'
54'
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
14:00
Динамо
0 : 0
Рубин
17'
17'
17'
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
Ростов
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
77'
77'
77'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
77'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Рубин
3 : 2
Ахмат
23'
23'
23'
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
3
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
14:00
Урал
1 : 1
Рубин
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
1
Рубин
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Спартак
2
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тосно
0
Рубин
1
был в запасе
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
Анжи
1 : 1
Рубин
55'
55'
55'
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Рубин
0 : 0
Зенит
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0
Зенит
0
был в запасе
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
Уфа
2 : 1
Рубин
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2
Рубин
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
Рубин
0 : 1
Урал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0
Урал
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
был в запасе
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1
Локомотив
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 45'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 45' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:30
Зенит
2 : 1
Рубин
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур