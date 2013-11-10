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Олимпиада
Коронавирус
Дмитрий Кириченко
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
44
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Мордовия
2
Сибирь
0
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 20 тур
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Арсенал
0
Мордовия
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1
Мордовия
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
Луч
1 : 1
Мордовия
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
1
Мордовия
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
минуты: 46' - 83'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Мордовия
1
Балтика
0
минуты: 46' - 83' / Россия. ФНЛ, 14 тур
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
Мордовия
3 : 0
Ангушт
88'
88'
88'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
88'
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Мордовия
3
Ангушт
0
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
Уфа
3 : 0
Мордовия
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Уфа
3
Мордовия
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:00
Мордовия
4 : 0
Химик
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
4
Химик
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур