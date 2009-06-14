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Коронавирус
Мариуш Йоп
№25
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
14.06.2009
14 июня 2009
вс
13:00
Москва
2 : 0
ЦСКА
14.06.2009
14 июня 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Москва
2
ЦСКА
0
был в запасе
30.05.2009
30 мая 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 1
Москва
30.05.2009
30 мая 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1
Москва
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
Химки
1 : 1
Москва
69'
69'
69'
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Москва
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Москва
0 : 0
Локомотив
78'
78'
78'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Москва
0
Локомотив
0
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
15:30
Амкар
0 : 1
Москва
02.05.2009
02 мая 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Амкар
0
Москва
1
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
13:00
Москва
2 : 1
Томь
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Москва
2
Томь
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
14:00
Сатурн
0 : 1
Москва
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Сатурн
0
Москва
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:00
Москва
3 : 1
Спартак
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Москва
3
Спартак
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
15:30
Рубин
0 : 0
Москва
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
0
Москва
0
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Москва
0 : 0
Ахмат
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Москва
0
Ахмат
0
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
14:15
Динамо
1 : 0
Москва
14.03.2009
14 марта 2009
сб
14:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
1
Москва
0
был в запасе