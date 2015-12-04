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Юрий Жевнов
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
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лига чемпионов
лига европы групповой этап
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2010
2009
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Локомотив
2 : 2
Урал
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
17:00
Урал
3 : 1
Мордовия
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:30
Зенит
3 : 0
Урал
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
3
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
17:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:00
Рубин
1 : 2
Урал
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
16:30
Урал
3 : 1
Краснодар
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
16:00
Уфа
0 : 1
Урал
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
20:30
Анжи
1 : 1
Урал
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Анжи
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
17:00
Динамо
1 : 0
Урал
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
Урал
1 : 4
Зенит
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
1
Зенит
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Урал
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур