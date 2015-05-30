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Олимпиада
Коронавирус
Дмитрий Голубов
№85
Нападающий
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Команда
Актобе
Возраст
35
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Уфа
1 : 1
Рубин
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Уфа
1
Рубин
1
был в запасе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
18:00
Спартак
1 : 2
Уфа
23.05.2015
23 мая 2015
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Спартак
1
Уфа
2
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Уфа
1 : 1
Зенит
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Уфа
1
Зенит
1
был в запасе
08.05.2015
08 мая 2015
пт
16:30
Урал
1 : 1
Уфа
08.05.2015
08 мая 2015
пт
16:30
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Урал
1
Уфа
1
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
13:00
Уфа
3 : 2
Кубань (ЛФЛ)
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Уфа
3
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
13:00
Уфа
1 : 0
Локомотив
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Уфа
1
Локомотив
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Уфа
0 : 1
Арсенал
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Уфа
0
Арсенал
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
20:00
Ростов
2 : 0
Уфа
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
20:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ростов
2
Уфа
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
20.03.2015
20 марта 2015
пт
17:00
Уфа
0 : 2
Краснодар
20.03.2015
20 марта 2015
пт
17:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Уфа
0
Краснодар
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
13:00
Уфа
1 : 1
Амкар
14.03.2015
14 марта 2015
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Уфа
1
Амкар
1
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
16:00
Динамо
3 : 1
Уфа
08.03.2015
08 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Уфа
1
был в запасе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
17:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Торпедо
2
Уфа
2
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
15:00
Мордовия
0 : 2
Уфа
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Мордовия
0
Уфа
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
11:00
Уфа
0 : 1
Урал
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
11:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Уфа
0
Урал
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:00
Краснодар
0 : 2
Уфа
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Краснодар
0
Уфа
2
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:00
Рубин
1 : 1
Уфа
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Рубин
1
Уфа
1
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
13:00
Уфа
1 : 2
Спартак
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
13:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Уфа
1
Спартак
2
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:00
Зенит
1 : 0
Уфа
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Зенит
1
Уфа
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
14:00
Уфа
0 : 2
Динамо
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Уфа
0
Динамо
2
был в запасе
08.08.2014
08 авг. 2014
пт
17:00
Амкар
0 : 1
Уфа
08.08.2014
08 авг. 2014
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
0
Уфа
1
был в запасе
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