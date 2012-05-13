Эктор Бракамонте
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Томь
2 : 1
Ростов
72'
51'
72'
51'
72'
51'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
72'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Томь
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 44 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 17:15
Ростов
1 : 0
Волга
06.05.2012 06 мая 2012 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Ростов
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 43 тур
02.05.2012 02 мая 2012 ср 15:15
Спартак-Нальчик
2 : 2
Ростов
22'
22'
22'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 15:15
22'
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Спартак-Нальчик
2
Ростов
2
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-Лига, 42 тур
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 18:30
Ростов
1 : 1
Ахмат
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Ростов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 41 тур
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:15
Крылья Советов
2 : 1
Ростов
53'
53'
53'
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Крылья Советов
2
Ростов
1
был в запасе
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 18:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 18:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 39 тур
Ростов
1
Краснодар
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 39 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Амкар
1 : 0
Ростов
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 38 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:00
Ростов
2 : 1
Спартак-Нальчик
11'
11'
11'
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:00
11'
минуты: 1' - 28'
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Ростов
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 28' / Россия. Премьер-Лига, 36 тур
17.03.2012 17 марта 2012 сб 15:30
Ахмат
1 : 0
Ростов
17.03.2012 17 марта 2012 сб 15:30
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Ахмат
1
Ростов
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-Лига, 35 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 34 тур
05.03.2012 05 марта 2012 пн 17:30
Краснодар
1 : 0
Ростов
05.03.2012 05 марта 2012 пн 17:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Краснодар
1
Ростов
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 33 тур
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
Ростов
1 : 1
Амкар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Ростов
1
Амкар
1
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ростов
3
Томь
1
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 13:00
Ростов
2 : 1
Томь
18'
33'
18'
33'
18'
33'
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 13:00
18'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 16:00
Рубин
1 : 1
Ростов
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Рубин
1
Ростов
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 14:00
Ростов
1 : 3
Зенит
49'
49'
49'
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 14:00
49'
минуты: 20' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ростов
1
Зенит
3
минуты: 20' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 15:15
Краснодар
2 : 0
Ростов
81'
81'
81'
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 15:15
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Краснодар
2
Ростов
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 14:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 15:15
Амкар
0 : 1
Ростов
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 15:15
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
0
Ростов
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ростов
1
ЦСКА
1
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур