Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Хорватия
Англия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Артем Варакин
№12
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
34
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2009
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Волгарь
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
8:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
Анжи
1 : 0
Волгарь
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Анжи
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
Волгарь
1 : 1
Носта
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
1
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
Волгарь
2 : 1
Витязь
51'
51'
51'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
12.08.2009
12 авг. 2009
ср
20:00
Балтика
1 : 1
Волгарь
12.08.2009
12 авг. 2009
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
Металлург
1 : 2
Волгарь
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Металлург
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 67' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
27.06.2009
27 июня 2009
сб
17:30
Волгарь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.06.2009
27 июня 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
24.06.2009
24 июня 2009
ср
17:30
Волгарь
3 : 1
Луч
24.06.2009
24 июня 2009
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волгарь
3
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
16.06.2009
16 июня 2009
вт
16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
16.06.2009
16 июня 2009
вт
16:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
Сибирь
4 : 0
Волгарь
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Сибирь
4
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
Волгарь
2 : 0
Чита
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Волгарь
2
Чита
0
минуты: 1' - 74' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
25.05.2009
25 мая 2009
пн
17:00
Волга
0 : 3
Волгарь
72'
72'
72'
25.05.2009
25 мая 2009
пн
17:00
72'
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
0
Волгарь
3
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
Волгарь
1 : 3
Анжи
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Волгарь
1
Анжи
3
минуты: 78' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Волгарь
0 : 0
Краснодар
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
0
Краснодар
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
Носта
3 : 1
Волгарь
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
минуты: 54' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3
Волгарь
1
минуты: 54' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
17:00
Витязь
2 : 0
Волгарь
90'
90'
90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Витязь
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур