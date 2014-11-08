Роман Адамов
№21
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2
Сибирь
0
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
78'
78'
78'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сибирь
2
Тосно
1
был в запасе
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 14:00
Химик
2 : 0
Сибирь
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 9 тур
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 10:00
Луч
2 : 1
Сибирь
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сибирь
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014 27 июля 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 4 тур
06.07.2014 06 июля 2014 вс 15:00
Волга
2 : 0
Сибирь
47'
47'
47'
06.07.2014 06 июля 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур