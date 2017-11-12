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Олимпиада
Коронавирус
Павел Голышев
№72
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Химки
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Крылья Советов
2
Химки
0
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
Авангард
2 : 4
Крылья Советов
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Авангард
2
Крылья Советов
4
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Ротор
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
1
Ротор
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Зенит-2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
1
Зенит-2
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Балтика
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Крылья Советов
3
Балтика
0
был в запасе
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Тамбов
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Крылья Советов
1
Тамбов
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Сибирь
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Крылья Советов
3
Сибирь
0
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 2
Крылья Советов
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тюмень
0
Крылья Советов
2
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2
Сочи
0
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Волгарь
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Крылья Советов
1
Волгарь
0
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Химки
0 : 2
Крылья Советов
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химки
0
Крылья Советов
2
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Авангард
22.07.2017
22 июля 2017
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
1
Авангард
0
был в запасе