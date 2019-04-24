Александр Бухаров
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
193
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
Рубин
1 : 1
Уфа
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
минуты: 1' - 33'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
1
Уфа
1
минуты: 1' - 33' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
Урал
2 : 1
Рубин
81'
81'
81'
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Рубин
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1
Рубин
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Арсенал
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
0
Арсенал
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 16:30
ЦСКА
3 : 0
Рубин
09.03.2019 09 марта 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
3
Рубин
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 19:00
Зенит
1 : 2
Рубин
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
65'
65'
65'
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1
Рубин
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
1
Спартак
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Урал
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Урал
0
был в запасе
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
2
Крылья Советов
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
83'
83'
83'
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2
Рубин
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1
Рубин
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
Рубин
1 : 1
ЦСКА
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1
ЦСКА
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
13.08.2018 13 авг. 2018 пн 20:00
Рубин
0 : 1
Зенит
13.08.2018 13 авг. 2018 пн 20:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
0
Зенит
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 3 тур