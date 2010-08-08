Марат Бикмаев
№75
Полузащитник
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Команда
Актобе
Возраст
35
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 20:00
Алания
1 : 0
Спартак-Нальчик
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Алания
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
19.07.2010 19 июля 2010 пн 19:45
Сатурн
3 : 1
Спартак-Нальчик
69'
88'
69'
88'
69'
88'
19.07.2010 19 июля 2010 пн 19:45
69'
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Сатурн
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
08.07.2010 08 июля 2010 чт 18:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Ахмат
08.07.2010 08 июля 2010 чт 18:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Спартак-Нальчик
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
15.05.2010 15 мая 2010 сб 15:15
Томь
1 : 0
Спартак-Нальчик
15.05.2010 15 мая 2010 сб 15:15
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
11.05.2010 11 мая 2010 вт 17:15
Спартак-Нальчик
1 : 1
Локомотив
11.05.2010 11 мая 2010 вт 17:15
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
06.05.2010 06 мая 2010 чт 17:45
Зенит
3 : 1
Спартак-Нальчик
06.05.2010 06 мая 2010 чт 17:45
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Зенит
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Динамо
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Спартак-Нальчик
1
Динамо
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 13:00
Спартак
0 : 0
Спартак-Нальчик
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 13:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Крылья Советов
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Спартак-Нальчик
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
12.04.2010 12 апр. 2010 пн 17:30
Рубин
1 : 1
Спартак-Нальчик
80'
80'
80'
12.04.2010 12 апр. 2010 пн 17:30
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Рубин
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:30
Спартак-Нальчик
5 : 2
Ростов
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Спартак-Нальчик
5
Ростов
2
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 11:00
Сибирь
0 : 2
Спартак-Нальчик
27.03.2010 27 марта 2010 сб 11:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур