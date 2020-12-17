Дмитрий Тарасов
№23
Полузащитник
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Команда
Рубин
Возраст
34
Рост
188
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Спартак
2
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
был в запасе
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Рубин
3 : 0
Уфа
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3
Уфа
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
ЦСКА
1 : 2
Рубин
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
1
Рубин
2
был в запасе
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Рубин
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
3
Рубин
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
Рубин
1 : 1
Урал
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
1
Урал
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 20:00
Рубин
0 : 2
Локомотив
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 20:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0
Локомотив
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур