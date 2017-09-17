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Олимпиада
Коронавирус
Александр Павленко
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
Рубин
0 : 1
Урал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0
Урал
1
был в запасе
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
2
Урал
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Урал
0 : 0
ЦСКА
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
0
ЦСКА
0
был в запасе
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Уфа
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Уфа
1
был в запасе
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Урал
1
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Ростов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
1
Ростов
1
был в запасе