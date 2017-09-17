Александр Павленко
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:30
Рубин
0 : 1
Урал
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0
Урал
1
был в запасе
11.09.2017 11 сент. 2017 пн 17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.09.2017 11 сент. 2017 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
2
Урал
1
был в запасе
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
Урал
0 : 0
ЦСКА
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
0
ЦСКА
0
был в запасе
29.07.2017 29 июля 2017 сб 15:00
Урал
1 : 1
Уфа
29.07.2017 29 июля 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Уфа
1
был в запасе
23.07.2017 23 июля 2017 вс 17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017 23 июля 2017 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Урал
1
был в запасе
15.07.2017 15 июля 2017 сб 15:00
Урал
1 : 1
Ростов
15.07.2017 15 июля 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
1
Ростов
1
был в запасе