Андрей Иванов
№59
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак-Нальчик
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Зенит-2
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Динамо
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 28 тур
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 9:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Сибирь
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Луч
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:00
Динамо
3 : 2
СКА-Хабаровск
76'
76'
76'
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Динамо
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016 23 июля 2016 сб 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016 23 июля 2016 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 1 тур