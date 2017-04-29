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Коронавирус
Андрей Иванов
№59
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак-Нальчик
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Зенит-2
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Динамо
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
26.03.2017
26 марта 2017
вс
7:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 28 тур
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Сибирь
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Луч
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Динамо
3 : 2
СКА-Хабаровск
76'
76'
76'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Динамо
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016
23 июля 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 1 тур