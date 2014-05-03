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Коронавирус
Никита Баженов
№32
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
179
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010
2009
03.05.2014
03 мая 2014
сб
13:00
Томь
2 : 1
Спартак
03.05.2014
03 мая 2014
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Томь
2
Спартак
1
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
12:00
Томь
2 : 0
Крылья Советов
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 24'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 24' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
11:00
Томь
0 : 0
Амкар
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
11:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Томь
0
Амкар
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
17:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Томь
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Томь
0
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
Томь
1 : 3
Динамо
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Томь
1
Динамо
3
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
Волга
0 : 1
Томь
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0
Томь
1
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
Томь
1 : 1
Краснодар
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1
Краснодар
1
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:30
Зенит
0 : 0
Томь
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
0
Томь
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
15:30
Ахмат
2 : 0
Томь
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2
Томь
0
был в запасе
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Анжи
0 : 2
Томь
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
0
Томь
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 1
Рубин
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
0
Рубин
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
12:30
Томь
2 : 0
Локомотив
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
2
Локомотив
0
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
15:00
Динамо
1 : 0
Томь
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
14:45
Томь
0 : 3
Зенит
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Томь
0
Зенит
3
был в запасе
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
17:15
Локомотив
0 : 0
Томь
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
0
Томь
0
был в запасе
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
Томь
1 : 0
Волга
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 2
Томь
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Томь
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
14:45
Спартак
2 : 1
Томь
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак
2
Томь
1
был в запасе
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
1
ЦСКА
2
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
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