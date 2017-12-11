Владимир Быстров
№34
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
Тосно
1 : 3
Локомотив
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тосно
1
Локомотив
3
был в запасе
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
6
Тосно
0
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Тосно
0
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Тосно
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Урал
3 : 1
Тосно
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
3
Тосно
1
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 13:00
Тосно
2 : 2
Спартак
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тосно
2
Спартак
2
был в запасе
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тосно
2
Анжи
2
был в запасе
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:30
Локомотив
0 : 2
Тосно
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Тосно
2
был в запасе