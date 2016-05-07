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Коронавирус
Мартин Штранцль
№39
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
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2012/2013
2011/2012
2010/2011
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
Боруссия
2 : 1
Байер
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
2
Байер
1
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
21:30
Ганновер-96
2 : 0
Боруссия
15.04.2016
15 апр. 2016
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
05.02.2016
05 февр. 2016
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Вердер
05.02.2016
05 февр. 2016
пт
22:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
5
Вердер
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:30
Боруссия
1 : 3
Боруссия
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия
1
Боруссия
3
был в запасе
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
Боруссия
0 : 3
Гамбург
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 65'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия
0
Гамбург
3
минуты: 1' - 65' / Германия. Бундеслига, 4 тур