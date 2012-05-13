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Дейвидас Шемберас
№5
Полузащитник
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Команда
Жальгирис
Возраст
42
Рост
187
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010
2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
Рубин
3 : 1
ЦСКА
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Рубин
3
ЦСКА
1
был в запасе
08.05.2012
08 мая 2012
вт
16:00
ЦСКА
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
08.05.2012
08 мая 2012
вт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
ЦСКА
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:45
Локомотив
0 : 3
ЦСКА
02.05.2012
02 мая 2012
ср
19:45
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Локомотив
0
ЦСКА
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 42 тур
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Спартак
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
ЦСКА
2
Спартак
1
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
15:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Динамо
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 40 тур
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
18:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 39 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 39 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:30
ЦСКА
0 : 0
Анжи
47'
47'
47'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
ЦСКА
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 38 тур
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
ЦСКА
31.03.2012
31 марта 2012
сб
15:15
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
24.03.2012
24 марта 2012
сб
15:15
ЦСКА
0 : 2
Локомотив
24.03.2012
24 марта 2012
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
ЦСКА
0
Локомотив
2
был в запасе
19.03.2012
19 марта 2012
пн
18:30
Спартак
1 : 2
ЦСКА
19.03.2012
19 марта 2012
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Спартак
1
ЦСКА
2
был в запасе
09.03.2012
09 марта 2012
пт
13:00
ЦСКА
1 : 1
Динамо
09.03.2012
09 марта 2012
пт
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
ЦСКА
1
Динамо
1
был в запасе
03.03.2012
03 марта 2012
сб
15:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
03.03.2012
03 марта 2012
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
ЦСКА
2
Зенит
2
был в запасе
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
18:30
Анжи
2 : 1
ЦСКА
38'
38'
38'
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Анжи
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
19:15
ЦСКА
1 : 2
Рубин
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
19:15
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
ЦСКА
1
Рубин
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
19:45
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
ЦСКА
2 : 2
Ахмат
90'
90'
90'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
ЦСКА
78'
78'
78'
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:15
ЦСКА
3 : 1
Волга
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:15
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
ЦСКА
3
Волга
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ростов
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
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