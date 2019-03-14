Иван Таранов
№22
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2019 14 марта 2019 чт 20:55
Краснодар
1 : 1
Валенсия
14.03.2019 14 марта 2019 чт 20:55
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Краснодар
1
Валенсия
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала