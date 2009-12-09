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Олимпиада
Коронавирус
Дуду (Алессандро Дуду)
№10
Полузащитник
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Команда
ОФИ
Возраст
38
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
Олимпиакос
1 : 0
Арсенал
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 86'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 86' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
АЗ Алкмаар
0 : 0
Олимпиакос
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
0
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
Стандард
2 : 0
Олимпиакос
20'
20'
20'
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
Олимпиакос
2 : 1
Стандард
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Олимпиакос
2
Стандард
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
Арсенал
2 : 0
Олимпиакос
66'
90'
66'
90'
66'
90'
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Арсенал
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
Олимпиакос
1 : 0
АЗ Алкмаар
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур