Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Хорватия
Англия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Элвер Рахимич
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
45
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:45
ЦСКА
2 : 0
Томь
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
2
Томь
0
был в запасе
02.05.2014
02 мая 2014
пт
13:00
Амкар
1 : 3
ЦСКА
02.05.2014
02 мая 2014
пт
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Амкар
1
ЦСКА
3
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
12:30
ЦСКА
2 : 1
Рубин
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
2
Рубин
1
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 4
ЦСКА
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
4
был в запасе
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
13:30
ЦСКА
1 : 0
Урал
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
ЦСКА
1
Урал
0
был в запасе
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
был в запасе
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
ЦСКА
3 : 0
Волга
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3
Волга
0
был в запасе
24.03.2014
24 марта 2014
пн
16:00
Анжи
0 : 3
ЦСКА
24.03.2014
24 марта 2014
пн
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Анжи
0
ЦСКА
3
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
15:00
ЦСКА
1 : 0
Зенит
15.03.2014
15 марта 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
1
Зенит
0
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
12:30
Динамо
4 : 2
ЦСКА
09.03.2014
09 марта 2014
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
4
ЦСКА
2
был в запасе
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
16:45
Краснодар
1 : 0
ЦСКА
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Краснодар
1
ЦСКА
0
был в запасе
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
0
ЦСКА
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
ЦСКА
1 : 0
Спартак
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
ЦСКА
1
Спартак
0
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:45
ЦСКА
4 : 1
Ахмат
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
ЦСКА
4
Ахмат
1
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
ЦСКА
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1
ЦСКА
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
ЦСКА
5 : 1
Краснодар
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
ЦСКА
5
Краснодар
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
был в запасе
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
0
Динамо
2
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
15:00
Ахмат
2 : 0
ЦСКА
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ахмат
2
ЦСКА
0
был в запасе
Показать все игры