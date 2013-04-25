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Коронавирус
Милош Красич
№7
Полузащитник
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Команда
Лехия
Возраст
36
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
россия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
25.04.2013
25 апр. 2013
чт
22:05
Фенербахче
1 : 0
Бенфика
25.04.2013
25 апр. 2013
чт
22:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Фенербахче
1
Бенфика
0
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
11.04.2013
11 апр. 2013
чт
22:05
Лацио
1 : 1
Фенербахче
11.04.2013
11 апр. 2013
чт
22:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Лацио
1
Фенербахче
1
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
Фенербахче
1 : 1
Виктория
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Фенербахче
1
Виктория
1
был в запасе