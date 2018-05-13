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Коронавирус
Сергей Игнашевич
№4
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
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2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
ЦСКА
2 : 1
Анжи
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
ЦСКА
6 : 0
Арсенал
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
6
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:30
Зенит
0 : 0
ЦСКА
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
ЦСКА
2 : 1
Краснодар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1 : 1
ЦСКА
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
09.04.2018
09 апр. 2018
пн
19:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
09.04.2018
09 апр. 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
1 : 2
ЦСКА
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
68'
68'
68'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
68'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.03.2018
03 марта 2018
сб
14:00
ЦСКА
1 : 0
Урал
03.03.2018
03 марта 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
Спартак
3 : 0
ЦСКА
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
3
ЦСКА
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
6
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
Локомотив
2 : 2
ЦСКА
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2
ЦСКА
2
был в запасе
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0
Зенит
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
ЦСКА
0 : 0
Уфа
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0
Уфа
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
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