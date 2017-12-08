Владимир Габулов
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
37
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
7'
7'
7'
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
7'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
90'
90'
90'
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
29.09.2017 29 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017 29 сент. 2017 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Ростов
2 : 2
Арсенал
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 15:00
Арсенал
0 : 1
Амкар
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 20:00
Ахмат
1 : 2
Арсенал
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
Арсенал
2 : 2
Урал
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 19:30
Спартак
2 : 0
Арсенал
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 15:00
Арсенал
1 : 2
Тосно
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
1
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
24.07.2017 24 июля 2017 пн 19:30
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
24.07.2017 24 июля 2017 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
18.07.2017 18 июля 2017 вт 19:30
Локомотив
1 : 0
Арсенал
18.07.2017 18 июля 2017 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур