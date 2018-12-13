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Вагнер Лав (Силва де Соуза Вагнер)
№99
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
171
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2010/2011
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Бешикташ
0 : 1
Мальме
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
0
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Сарпсборг 08
2 : 3
Бешикташ
66'
66'
66'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
66'
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сарпсборг 08
2
Бешикташ
3
был в запасе
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Генк
1 : 1
Бешикташ
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Генк
1
Бешикташ
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Бешикташ
2 : 4
Генк
74', 86'
74', 86'
74', 86'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
74', 86'
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
2
Генк
4
был в запасе
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Мальме
2 : 0
Бешикташ
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мальме
2
Бешикташ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Бешикташ
3 : 1
Сарпсборг 08
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
3
Сарпсборг 08
1
был в запасе