Алексей Березуцкий
№6
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
ЦСКА
2 : 1
Анжи
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
2
Анжи
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:30
Зенит
0 : 0
ЦСКА
37'
37'
37'
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
ЦСКА
2 : 1
Краснодар
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:30
Уфа
1 : 1
ЦСКА
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1
ЦСКА
1
был в запасе
09.04.2018 09 апр. 2018 пн 19:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
09.04.2018 09 апр. 2018 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
Ростов
1 : 2
ЦСКА
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
11.03.2018 11 марта 2018 вс 16:30
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
62'
62'
62'
11.03.2018 11 марта 2018 вс 16:30
минуты: 54' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 54' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.03.2018 03 марта 2018 сб 14:00
ЦСКА
1 : 0
Урал
03.03.2018 03 марта 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
1
Урал
0
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 12:00
минуты: 1' - 24'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
минуты: 1' - 24' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 16:30
Локомотив
2 : 2
ЦСКА
48'
48'
48'
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
38'
38'
38'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
38'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 14:00
ЦСКА
0 : 0
Уфа
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
2
Ростов
0
был в запасе
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 17:30
Амкар
0 : 1
ЦСКА
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Амкар
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:30
ЦСКА
0 : 1
Ахмат
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0
Ахмат
1
был в запасе
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
Урал
0 : 0
ЦСКА
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур