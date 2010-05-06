Радек Ширл
№25
Полузащитник
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Команда
Млада Болеслав
Возраст
40
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2010 06 мая 2010 чт 17:45
Зенит
3 : 1
Спартак-Нальчик
06.05.2010 06 мая 2010 чт 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Зенит
3
Спартак-Нальчик
1
был в запасе