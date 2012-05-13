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Олимпиада
Коронавирус
Виктор Строев
№26
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010
2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
Томь
2 : 1
Ростов
19'
19'
19'
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Томь
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 44 тур
07.05.2012
07 мая 2012
пн
10:00
Томь
1 : 1
Спартак-Нальчик
07.05.2012
07 мая 2012
пн
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 43 тур
03.05.2012
03 мая 2012
чт
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
03.05.2012
03 мая 2012
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 42 тур
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
14:00
Томь
0 : 0
Амкар
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Томь
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 41 тур
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
15:30
Краснодар
3 : 1
Томь
41'
41'
41'
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
15:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Краснодар
3
Томь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 38 тур
30.03.2012
30 марта 2012
пт
15:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Томь
86'
86'
86'
30.03.2012
30 марта 2012
пт
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Спартак-Нальчик
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
24.03.2012
24 марта 2012
сб
13:00
Томь
0 : 0
Крылья Советов
24.03.2012
24 марта 2012
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Томь
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 36 тур
12.03.2012
12 марта 2012
пн
13:00
Томь
1 : 0
Волга
60'
60'
60'
12.03.2012
12 марта 2012
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 34 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Ростов
3 : 1
Томь
15'
15'
15'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ростов
3
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
Ростов
2 : 1
Томь
65'
65'
65'
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
65'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
13:00
Томь
0 : 2
Динамо
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Томь
0
Динамо
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:15
Спартак
4 : 0
Томь
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
Томь
0 : 2
Рубин
24'
24'
24'
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
15:00
Зенит
4 : 0
Томь
43'
43'
43'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
Томь
0 : 0
Амкар
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Томь
0
Амкар
0
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
ЦСКА
3 : 0
Томь
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
3
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
Анжи
2 : 0
Томь
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Анжи
2
Томь
0
был в запасе
30.07.2011
30 июля 2011
сб
14:30
Томь
0 : 1
Ахмат
30.07.2011
30 июля 2011
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Томь
0
Ахмат
1
был в запасе
23.07.2011
23 июля 2011
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Томь
23.07.2011
23 июля 2011
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Томь
3
был в запасе
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