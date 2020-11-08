Михаил Кержаков
№41
Вратарь
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Команда
Зенит
Возраст
34
Рост
191
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Тренер «Зенита» удален после пенальти, а Берг забил и почему-то наорал на Кержакова
#Маркус Берг
08 ноября 2020, 20:00
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16