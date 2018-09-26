Алан Касаев
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:00
Балтика
2 : 3
Локомотив
28'
28'
28'
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:00
28'
минуты: 1' - 85'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 85' / Россия. Кубок, 1/16 финала