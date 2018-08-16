Андрей Аршавин
№28
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
172
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 17:00
Кайрат
1 : 2
Сигма
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Кайрат
1
Сигма
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Сигма
2 : 0
Кайрат
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сигма
2
Кайрат
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
АЗ Алкмаар
2 : 1
Кайрат
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЗ Алкмаар
2
Кайрат
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
Кайрат
2 : 0
АЗ Алкмаар
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд