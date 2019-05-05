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Олимпиада
Коронавирус
Александр Самедов
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
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2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 34'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
1
Уфа
1
минуты: 1' - 34' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
4
Крылья Советов
2
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
0
Урал
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
минуты: 1' - 44'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1
Рубин
0
минуты: 1' - 44' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
82'
82'
82'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0
Спартак
3
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Локомотив
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
3
Крылья Советов
1
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 2
Урал
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
1
Спартак
1
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
Спартак
2 : 3
Арсенал
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2
Арсенал
3
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
11:30
Енисей
2 : 3
Спартак
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Енисей
2
Спартак
3
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Ростов
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1 : 1
Спартак
40'
40'
40'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1
Спартак
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
19:00
Зенит
0 : 0
Спартак
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0
Спартак
0
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
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