Дмитрий Лоськов
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
47
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
0
Зенит
2
был в запасе
17.05.2017 17 мая 2017 ср 17:30
Урал
1 : 2
Локомотив
17.05.2017 17 мая 2017 ср 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Локомотив
2
был в запасе