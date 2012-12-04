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Коронавирус
Милан Йованович
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
2009/2010
04.12.2012
04 дек. 2012
вт
22:45
Малага
2 : 2
Андерлехт
50'
50'
50'
04.12.2012
04 дек. 2012
вт
22:45
50'
минуты: 1' - 85'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Малага
2
Андерлехт
2
минуты: 1' - 85' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
Андерлехт
1 : 3
Милан
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 77'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
1
Милан
3
минуты: 1' - 77' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
22:45
Андерлехт
1 : 0
Зенит
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Андерлехт
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
19:00
Зенит
1 : 0
Андерлехт
72'
72'
72'
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Зенит
1
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
03.10.2012
03 окт. 2012
ср
21:45
Андерлехт
0 : 3
Малага
03.10.2012
03 окт. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 59'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Андерлехт
0
Малага
3
минуты: 1' - 59' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур