Динияр Билялетдинов
№14
Полузащитник
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Команда
Ритеряй
Возраст
36
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
Ритеряй
1 : 1
Партизан
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ритеряй
1
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:30
Партизан
1 : 0
Ритеряй
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Партизан
1
Ритеряй
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
Иртыш
0 : 1
Ритеряй
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Иртыш
0
Ритеряй
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд