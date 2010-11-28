Малхаз Асатиани
№30
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Локомотив
0 : 0
Рубин
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
0
Рубин
0
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
1
Локомотив
2
был в запасе
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 16:15
Локомотив
1 : 1
Сибирь
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Локомотив
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 16:30
Алания
0 : 0
Локомотив
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 16:30
минуты: 32' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Алания
0
Локомотив
0
минуты: 32' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 16:15
Локомотив
1 : 0
Анжи
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 16:15
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Локомотив
1
Анжи
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
1
Локомотив
2
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 19:45
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
69'
69'
69'
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Локомотив
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 15:00
Локомотив
0 : 3
Зенит
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0
Зенит
3
был в запасе
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 15:00
Динамо
3 : 0
Локомотив
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 20:20
Локомотив
2 : 3
Спартак
13'
13'
13'
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 20:20
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0
Ростов
1
был в запасе
25.07.2010 25 июля 2010 вс 13:15
Сибирь
2 : 2
Локомотив
25.07.2010 25 июля 2010 вс 13:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Сибирь
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
10.07.2010 10 июля 2010 сб 19:30
Анжи
1 : 2
Локомотив
10.07.2010 10 июля 2010 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Анжи
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
15.05.2010 15 мая 2010 сб 13:00
Локомотив
2 : 0
Амкар
15.05.2010 15 мая 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
2
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
11.05.2010 11 мая 2010 вт 17:15
Спартак-Нальчик
1 : 1
Локомотив
11.05.2010 11 мая 2010 вт 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 17:45
Локомотив
0 : 1
Сатурн
05.05.2010 05 мая 2010 ср 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Локомотив
0
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
01.05.2010 01 мая 2010 сб 15:15
Ахмат
0 : 0
Локомотив
01.05.2010 01 мая 2010 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур