Зиря

Зиря
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Азербайджан
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Результаты
20.07.2017 20 июля 2017 чт 20:00
Зиря
0 : 0
Астра
20.07.2017 20 июля 2017 чт 20:00
2 раунд
Зиря
0
Астра
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
13.07.2017 13 июля 2017 чт 20:30
Астра
3 : 1
Зиря
13.07.2017 13 июля 2017 чт 20:30
2 раунд
Астра
3
Зиря
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:00
Дифферданж
1 : 2
Зиря
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:00
1 раунд
Дифферданж
1
Зиря
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 20:00
Зиря
2 : 0
Дифферданж
29.06.2017 29 июня 2017 чт 20:00
1 раунд
Зиря
2
Дифферданж
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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