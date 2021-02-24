Вольфсберг

Вольфсберг
WAC St. Andrä
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Сайт
www.rzpelletswac.at/
Страна
Австрия
Стадион
Лаванттал-Арена
Тренер
Фердинанд Фельдхофер
Ф. Фельдхофер
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Состав
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
9
Деян Йовелич Д. Йовелич 		Нап 22 8 2 0 1 0
27
Михаэль Новак М. Новак 		Защ 31 8 0 0 2 0
22
Доминик Баумгартнер Д. Баумгартнер 		Защ 25 8 0 0 3 0
44
Лука Лочошвили Л. Лочошвили 		Защ 23 8 0 0 0 0
10
Михаэль Лиендл М. Лиендл 		Пол 36 7 5 0 0 0
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Таблица

Группа K И В Н П Мячи Очки
1
Динамо
6 4 2 0 9:1 14
2
Вольфсберг
6 3 1 2 7:6 10
3
Фейеноорд
6 1 2 3 4:8 5
4
ЦСКА
6 0 3 3 3:8 3
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Результаты
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
4 : 0
Вольфсберг
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 20:00
1/16 финала
Тоттенхэм
4
Вольфсберг
0
Лига Европы Квалификация, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Вольфсберг
1 : 4
Тоттенхэм
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
1/16 финала
Вольфсберг
1
Тоттенхэм
4
Лига Европы Квалификация, 1/16 финала
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Вольфсберг
1 : 0
Фейеноорд
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
6 тур
Вольфсберг
1
Фейеноорд
0
Лига Европы Квалификация, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
ЦСКА
0 : 1
Вольфсберг
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
5 тур
ЦСКА
0
Вольфсберг
1
Лига Европы Квалификация, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Вольфсберг
0 : 3
Динамо
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
4 тур
Вольфсберг
0
Динамо
3
Лига Европы Квалификация, 4 тур
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