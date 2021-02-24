Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
9Деян Йовелич Д. Йовелич
|Нап
|22
|8
|2
|0
|1
|0
|
27Михаэль Новак М. Новак
|Защ
|31
|8
|0
|0
|2
|0
|
22Доминик Баумгартнер Д. Баумгартнер
|Защ
|25
|8
|0
|0
|3
|0
|
44Лука Лочошвили Л. Лочошвили
|Защ
|23
|8
|0
|0
|0
|0
|
10Михаэль Лиендл М. Лиендл
|Пол
|36
|7
|5
|0
|0
|0
Таблица
|Группа K
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|4
|2
|0
|9:1
|14
|
2
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|
3
|6
|1
|2
|3
|4:8
|5
|
4
|6
|0
|3
|3
|3:8
|3
Результаты
Материалы
Последние новости