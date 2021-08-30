Уэска

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Футбол
Гайч на правах аренды перешел из ЦСКА в «Уэску»
#Адольфо Гайч
Футбол
«Шеффилд» – единственная команда из АПЛ, у которой в этом сезоне нет ни одной победы
#Шеффилд Юнайтед
Футбол
«Уэска» досрочно вышла в Примеру
#Уэска