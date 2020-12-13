Уэска

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Игрок показал фотографию бабушки после гола в Примере. Она лежит в больнице с коронавирусом
#Хави Онтиверос
Капитан «Уэски» в каждом гостевом матче меняет повязку. Посвящает их городу соперника
#Хорхе Пулидо
В Испании – массовые задержания по подозрению в договорных матчах
#Примера
Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»
#Реал