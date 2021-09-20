Тосно

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Федун четыре года назад: больше Заболотный «Спартаку» такие голы не забьет. Заболотный-2021: 🌝🌝🌝
#РПЛ
Только четыре команды из ФНЛ выходили в финал Кубка России. Судьбы разные: победы, Кубок УЕФА и проблемы с деньгами
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#Кубок России
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«Сегодня ничего не произошло». Твиттер мертвого клуба выводит русский SMM на метауровень
#Тосно
У Заболотного уже два гола за «Сочи» в РПЛ. Показатели лучше, чем в «Зените»
#Антон Заболотный
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
Как выучить восемь языков и везде жить без переводчика. Рассказывает лучший полиглот русского футбола
#Младен Кашчелан
Весь тульский «Арсенал» – сенсация. Но важно знать одного героя
#Резиуан Мирзов