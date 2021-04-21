Сибирь

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Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
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#Крылья Советов
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Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ
«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли
#Лига Европы