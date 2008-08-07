Сербия (олимп.)

Подписаться
Сайт
Страна
Сербия
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Группа A И В Н П Мячи Очки
1
Австралия (мол.)
1 0 1 0 1:1 1
2
Сербия (олимп.)
1 0 1 0 1:1 1
Подробнее
Результаты
07.08.2008 07 авг. 2008 чт 12:00
Австралия (мол.)
1 : 1
Сербия (олимп.)
07.08.2008 07 авг. 2008 чт 12:00
1 тур
Австралия (мол.)
1
Сербия (олимп.)
1
Олимпиада Групповой этап, 1 тур
Подробнее