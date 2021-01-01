Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
29
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
33Roland Niczuly R.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
77Adnan Aganović A.
Нап
1
0
0
0
0
2Hugo Sousa H.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
22
0
0
0
0
0
12Razvan Began R.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
14Eder González E.
Нап
0
0
0
0
0
10Anass Achahbar A.
Нап
0
0
0
0
0
91Petar Bojić P.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
18
игроков
18
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
16
нападающих