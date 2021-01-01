Сепси
Сфынту-Георге
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Страна
Румыния
Тренер
Лео Грозаву
Л. Грозаву
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
15
Стефан Ашковски С. Ашковски
Защ
29
1
0
0
0
0
55
Райко Реп Р. Реп
Пол
31
1
0
0
0
0
11
Marius Ștefănescu M.
Нап
1
0
0
0
0
33
Roland Niczuly R.
Нап
1
0
0
0
0
88
Radoslav Dimitrov R.
Нап
1
0
0
0
0
4
Răzvan Tincu R.
Нап
1
0
0
0
0
3
Bogdan Mitrea B.
Нап
1
0
0
0
0
17
Boubacar Fofana B.
Нап
1
0
0
0
0
6
Nicolae Păun N.
Нап
1
0
0
0
0
23
Tsvetelin Chunchukov T.
Нап
1
0
0
0
0
77
Adnan Aganović A.
Нап
1
0
0
0
0
2
Hugo Sousa H.
Нап
0
0
0
0
0
29
Виталий Дамашкан В. Дамашкан
Нап
22
0
0
0
0
0
12
Razvan Began R.
Нап
0
0
0
0
0
8
Gabriel Vaşvari G.
Нап
0
0
0
0
0
14
Eder González E.
Нап
0
0
0
0
0
10
Anass Achahbar A.
Нап
0
0
0
0
0
91
Petar Bojić P.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
18
игроков
18
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
16
нападающих